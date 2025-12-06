منافس مصر.. الأردن ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب

نهائي حقيقي.. ماذا قالت الصحف الإيرانية عن مواجهة مصر في المونديال؟

تأهل منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب، بعد الفوز على الكويت، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

وفاز منتخب الأردن على الكويت، بنتيجة 3-1، وجاءت الأهداف عن طريق مهند أبو طه، سعد الروسان وعلوان، وذلك في اللقاء الذي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العرب، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الإمارات، ومصر، والكويت.

وأصبح منتخب الأردن، ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب، بعد المنتخب السعودي الذي حسم تأهله، بالفوز على جزر القمر، مساء أمس.

وتعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ الأردن التي يتأهل فيها إلى ربع نهائي كأس العرب، بعد نسخة 2021.

