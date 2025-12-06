وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ32، والمقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر، برعاية رئيس الجمهورية، وتحمل اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، كأحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية.

حضر الفعالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، وعدد من المسئولين كبار رجال الدولة.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية المسابقة التي تقام تحت شعار "نور وكتاب مبين"، مؤكدًا أن المسابقة حظيت بإقبال كبير من المتسابقين، تجاوز أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى المشاركين من مصر.

ونوه الدكتور أسامة الأزهري، إلى أن انعقاد المسابقة هذا العام جاء في الوقت الذي شهدت فيه مصر انطلاق برنامج "دولة التلاوة" الذي حقق نجاحًا مضاعفًا، وحظي بإشادة واسعة داخل مصر وخارجها، منوهًا إلى أن البرنامج يمثل نافذة من النور، ويأتي متزامنًا مع المسابقة ليكون راعيًا لها، فيما تظل المسابقة منبرًا عالميًا يقدم للعالم نموذجًا راقيًا من التدين المستنير وصناعة الحضارة.

من جانبه، أشاد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، بالجهود المبذولة للارتقاء بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، مشيرًا إلى أن برنامج "دولة التلاوة" هو تعزيز للقوة الناعمة المصرية، واكتشاف المواهب الشابة ورعايتها وإحياء روح المدرسة المصرية في الأداء القرآني.

كما أشاد بالدعم الكبير الذي تقدّمه مؤسسات الدولة، وبجهود وزارة الأوقاف، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم هذا المشروع.

