رسالة حاسمة من الدكتور مهاب مجاهد للمنجمين والعرافين

قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا يؤمن مطلقًا بما يقوله المنجمون والعرافون.

وأضاف مجاهد: "أنا بطبعي شخص أحب أشوف بعيني، وعندما تَصدُق إحدى النبوءات، وأشاهد الحلقة كاملة وأرى أن المنجمة قالت 70 حاجة وصادف منها شيء واحد، أظن لو طلعوني وقالوا لي: اهتش يا مهاب، ممكن يصدف معايا سبعة على الأقل؛ يعني نسبتها ضعيفة".

وتابع: "ما يحدث أننا نأخذ 10 ثواني من الحلقة ونشيرها: الفنان فلان الفلاني هيرجع للفنانة فلانة الفلانية! وتجد أن اثنين اتطلقوا فريش وعاملين يلقحوا على بعض على السوشيال ميديا؛ يعني لم يتعافوا من العلاقة، يبقى فيه احتمال رجوعهم لبعض 50%".

وواصل: "عندما أقول هذا الكلام على 5 فنانين ويصدق منهم واحد، النسبة ضعيفة، كان لازم يحلّل أفضَل، لو رجع ثلاثة على الأقل أقدر أصدّق".

وتابع مجاهد: "هذا الكلام لا يحترم حتى العقل البشري"، مؤكدًا أن أكبر نعمتين على الإنسان هما في قول الله جل وعلا: (وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ).

وأكمل: "في كل الغيبيات المذكورة في القرآن الكريم، عندما تنظر إلى نعمة حجب الغيب القادم هي الأعظم؛ لأنني إذا قلت لك إنجازك القادم، ستفقد طعمه، وتفقد القدرة على السعي إليه، ولو قلت لك ميعاد فقد عزيز، ستموت كل يوم إلى أن يأتي هذا اليوم، ثم تبدأ رحلة التعافي".

وختم مجاهد بقوله: "لو قلت لي إنه سيأتيك سوبر باور أو قدرة خارقة لمعرفة ماذا سيحدث غدًا، لن أقول لك إنني لا أتمنى، ولكن أنا أترعب، أرجوك لو عارف ما تقوليش، ورحمة ربنا إني مش عارف، وعارف إنك مش عارف، ولو جابوا لي مين أنه عارف، مش هصدق؛ لأن ده بيخالف عقيدتي وإيماني".

