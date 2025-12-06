"زملكاوي ومازح بركات".. طفل مصري يدخل ستديو "المجلس" بكأس العرب

نهائي حقيقي.. ماذا قالت الصحف الإيرانية عن مواجهة مصر في المونديال؟

شهد الاستوديو التحليلي لبرنامج "المجلس" على قناة "الكأس" القطرية، الخاص بمباريات كأس العرب، موقفًا طريفًا؛ فقد دخل الإعلامي أحمد الرواس مع طفل صغير كان خارج الاستوديو.

وقال أحمد الرواس: "وجدته عند الباب، وقلت له: تعالَ، فجاء الطفل معه، وأهله الآن يروه من خلال الشاشات الخارجية".

لاحقًا دخل والد الطفل، الذي تبين أنه مصري واسمه "تميم"، إلى الاستوديو، وأخذه ليلقي التحية على نجوم البرنامج، ثم ذهب إلى محمد بركات، نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق.

وعند محاولتهما أخذ الطفل من والده، بكى الطفل، فرد والده مازحًا: "زملكاوي".

