صادق السويدي: التعليم الفني يدعم الصناعة الوطنية بعمالة عالية الكفاءة

قال صادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك، إن التعليم الفني هو استثمار سريع العائد، يدعم الصناعة الوطنية بعمالة على مستوى عالي من الكفاءة.

وأضاف السويدي، على هامش احتفالية تخريج الدفعة 12 من أكاديمة السويدي، أن أكاديمة السويدي بدأت كمصنع تدريبي تابع للمجموعة لتخريج عمالة فنية مدربة تخدم شركات المجموعة وذلك قبل أن تتوسع تدريجياً لتضم اليوم 7 مدارس فنية على مستوى محافظات مصر.

وأشار السويدي، إلى أن نحو 80% من خريجين الأكاديمة يحصلون على فرص عمل مباشرة بعد التخرج، وأن 20% من الخريجين من الفتيات.

وعلى هامش الاحتفال وقعت السويدي الكتريك اتفاقية مع بنك التنمية الألماني (KfW) وبنك مصر لتمويل إنشاء أكاديمية السويدي الفنية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة تمويل نحو 150 مليون جنيه.

كما وقعت المؤسسة اتفاقية تمويل أخرى مع البنك الأهلي المصري لإنشاء فرع جديد للأكاديمة بمنطقة العاشر من رمضان بتمويل نحو 80 مليون جنيه.