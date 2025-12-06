هشام يكن: يمكن لمنتخب مصر الفوز على بلجيكا ومجموعتنا في المتناول

"الأسهل وصلاح يتقدم في السن".. تعليق قوي من لاعب بلجيكا السابق بعد قرعة

"اثنين في مجموعة واحدة".. تعرف على مجموعات منتخبات العرب في كأس العالم 2026

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني الفرنسي لمنتخب بلجيكا، رودي جارسيا، سعادته بمقابلة محمد صلاح في بطولة كأس العالم.

رودي جارسيا سبق وعمل مع محمد صلاح حين كان مديرًا فنيًا لفريق روما الإيطالي.

وقال جارسيا في تصريحات لصحيفة HLN البلجيكية عقب قرعة كأس العالم 2025 التي أقيمت مساء يوم أمس الجمعة:"سعيد لرؤية صلاح مجددًا لقد عملت معه في روما كما أن منتخب مصر من أفضل المنتخبات الأفريقية ولكن لا نعرف الكثير عن منتخبي نيوزيلندا وإيران ولكن سندرسهما بالطبع".

وأشار المدير الفني لمنتخب بلجيكا على أنهم لا يخافون أحد وسيلعبون لأحد صدارة المجموعة لأنها ستجعلهم يواجهون منتخبًا يحتل المركز الثالث في مجموعة أخرى ولكنه في الوقت ذاته يشدد على احترامه لباق المجموعة.

وأتم المدرب الفرنسي تصريحاته بالتنويه إلى أنه سيعمل خلال الأيام المقبلة على دراسة منتخبات المجموعة.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تستضيف دول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك منافسات بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

اقرأ أيضًا:

"أذهب لمن يعرف قيمتك".. إعلامي سعودي شهر يوجه رسالة لمحمد صلاح

"عودة الشناوي".. قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت في بطولة الدوري