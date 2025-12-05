يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي تقام في السابعة مساء اليوم، في واشنطن، لكنها ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها في قلب مسابقة كرة القدم.

ففي عام 1991، تم استدعاء ترامب للمساعدة في قرعة الجولة الخامسة من كأس رومبيلوز، كأس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم حاليا، التي كانت ترعاها حينها شركة إلكترونيات.

وجاء ظهور ترامب كجزء من برنامج Saint and Greavsie على قناة ITV ، والذي يقدمه مهاجم ليفربول السابق إيان سانت جون وأسطورة توتنهام جيمي جريفز.

وكان الثنائي موجودا في نيويورك لتصوير قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994، وهي المرة الأخيرة التي استضافت فيها الولايات المتحدة البطولة الكبرى.

وذكرت التقارير أن أحد المنتجين التقى ترامب بالصدفة في حفل للفيفا، ووافق الرئيس الأمريكي الحالي على المشاركة، وأبلغهم مساعده بالحضور إلى برج ترامب لإجراء القرعة.

وقال سانت جون، الذي توفي عام 2021، لصحيفة الجارديان في مقابلة أجريت معه عام 2016: "لقد وافق، على الرغم من أنه من الواضح أنه لا يعرف شيئًا عن كرة القدم، أعتقد أن جاذبية دونالد كانت تكمن في ظهوره في برنامج تلفزيوني يحظى بجمهور واسع في بريطانيا. فقد رأى فيه فرصة للترويج لنفسه ولشركته".

وأضاف: "لنكون منصفين مع دونالد، لقد كان لطيفًا جدًا معنا. احترم كوني أنا وجيمي محترفين سابقين، وسأل عن ذلك بينما كان فريق العمل يستعد لتصوير القرعة. تحدثنا أيضًا عن الجولف، فقد كان مولعًا به للغاية، ولعبنا معه قليلًا. لكن، كما ذكرتُ، لم تكن لديه أدنى فكرة عن كرة القدم، وبالتأكيد لم تكن لديه أدنى فكرة عن لعبة "رامبلوز"، لم نكلف أنفسنا عناء شرحها له".

وأشاد جريفز بترامب في المراحل الأولى من المقطع المصور من خلال الثناء على قاعة مجلس إدارته، قائلاً: "لم أشاهد قاعة مجلس إدارة مثل هذه منذ أن كنت في قاعة دوج إليس في أستون فيلا".

وأشرف على إجراء القرعة سكرتير رابطة كرة القدم ديفيد دنت، إذ سحب جريفز القرعة للفرق المضيفة وترامب للفرق الزائرة، وكانت اللقطة الأبرز في المقطع، هي مواجهة ليدز يونايتد مع منافسه مانشستر يونايتد .

وقال سانت جون وقتها: "أوه، دونالد"، وأضاف جريفز: "أنت لا تدرك ما فعلته هناك، إنها مباراة كبيرة"، رد ترامب: "تبدو وكأنها مباراة أريد أن أذهب إليها".

