"لم أقصد".. حلمي طولان يبرر تصريحه عن الكويت

برر حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، تصريحه بشأن منتخب الكويت، والتي تسببت في غضبا بين جماهير الأخير.

وكان حلمي طولان قال عقب نهاية مباراة الكويت الماضي: "هذه هي كرة القدم، الشوط الأول ينتهي بتقدمنا 4 أو 5 أهداف وكذلك الشوط الثاني، لكن في كرة القدم من يهدر سيعاقب".

وقال طولان عن هذا التصريح، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الإمارات: "أنا لم أقصد مطلقًا الإساءة للكويت، نكن لهم كل الاحترام، تصريحاتي عقب المباراة عن الإحصائيات فقط، وحجم وصول كبير جدًا للمرمى، وكان من الوارد أن أخسر في الهجمة الأخيرة للكويت".

وأضاف: "تحدثت فقط عن عدد الفرص والاستحواذ الذي كان في صالح منتخب مصر، لكنني لم أقصد أي إساءة للشقيقة الكويت، أشارت لإحصائيات حصلت عليها، باستحواذنا في الشوط الأول بنسبة 75%، وعدد الفرص الضائعة في الشوطين، 31 فرصة، وهو حجم كبير جدًا، كنت أتحدث عن فريقي والأهداف الضائعة".

