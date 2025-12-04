وكيل حامد حمدان يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضاته مع الشباب السعودي

أول تعليق من حامد حمدان بعد هدفه الأول في كأس العرب

كشف سمير الحاوي وكيل النجم الفلسطيني حامد حمدان، حقيقة مفاوضات الشباب السعودي مع اللاعب، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الحاوي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالفعل هناك مفاوضات جادة ورسمية، من قبل الشباب السعودي لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات المقبلة".

وأضاف: "العرض الرسمي المتواجد حتى الآن لضم اللاعب، هو من فريق الشباب السعودي، بجانب بعض المفاوضات من الكثير من الأندية ولكن دون عروض رسمية حتى الآن".

ويشارك حامد رفقة منتخب فلسطين في الوقت الحالي، ببطولة كأس العرب المقامة في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وخطف حامد الأنظار بشكل كبير خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام تونس أمس، حيث نجح في تسجيل هدف رائع في مرمى نسور قرطاج، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

مجموعة فلسطين في بطولة كأس العرب

وفي سياق متصل، يقدم منتخب فلسطين مستويات رائعة في كأس العرب حتى الآن، حيث لم يتلق أي هزيمة إلى الآن، بعدما حقق الفوز في الجولة الأول على حساب قطر، قبل أن يتعادل اليوم مع تونس بهدفين لمثلهما.

ويشارك منتخب فلسطين في المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "قطر، تونس وسوريا".

ويحتل المنتخب القطري حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين خاضهم بالبطولة إلى الآن.

