أول تعليق من حامد حمدان بعد هدفه الأول في كأس العرب

"مر عليه 59 سنة"..رقم قياسي لمنتخب فلسطين بعد التعادل مع تونس في كأس العرب

بعد تألقهم في كأس العرب.. 3 لاعبين مزدوجي الجنسية في منتخب فلسطين

انتهت اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، 4 منتخبات وهم: "تونس، قطر، فلسطين وسوريا".

وسيطر التعادل على نتائج مباريات اليوم الخميس في المجموعة الأولى بالبطولة، حيث حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة فلسطين وتونس، فيما سيطر التعادل بهدف لمثله على نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ذاتها.

ويحتل منتخب فلسطين حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين.

جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس العرب

1- فلسطين، مباراتين، 4 نقاط

2- سوريا، مباراتين، 4 نقاط

3- تونس، مباراتين، نقطة وحيدة

4- قطر، مباراتين، نقطة وحيدة

وتقام بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخب عربي.

أقرأ أيضًا:

منتخب فلسطين يتعادل مع تونس فى مباراة درامية بكأس العرب

"أرباحها 600 مليون".. اتهام مالك أحد أندية الدوري الإنجليزي بإدارة شبكة مراهنات