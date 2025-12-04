مباريات الأمس
جميع المباريات

"بعد تعادل قطر".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

09:34 م 04/12/2025
انتهت اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، 4 منتخبات وهم: "تونس، قطر، فلسطين وسوريا".

وسيطر التعادل على نتائج مباريات اليوم الخميس في المجموعة الأولى بالبطولة، حيث حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة فلسطين وتونس، فيما سيطر التعادل بهدف لمثله على نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ذاتها.

ويحتل منتخب فلسطين حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين.

جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس العرب

1- فلسطين، مباراتين، 4 نقاط

2- سوريا، مباراتين، 4 نقاط

3- تونس، مباراتين، نقطة وحيدة

4- قطر، مباراتين، نقطة وحيدة

وتقام بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخب عربي.

