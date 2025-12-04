كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026

يستعرض «موقع مصراوي» خدمة البث المباشر لمباراة فلسطين وتونس، المقرر إقامتها اليوم الخميس ضمن منافسات كأس العرب 2025 في قطر، والتي تستمر فعالياتها حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويأمل كل من المنتخبين في تحقيق الفوز، أملاً في تحسين موقفهما في المجموعة، بعدما خسر منتخب تونس في الجولة الأولى أمام سوريا، بينما فاز منتخب فلسطين على قطر.

تونس وفلسطين بث مباشر

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة تونس وفلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، المقامة فعالياتها في قطر.

موعد مباراة تونس وفلسطين في كأس العرب

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة تونس وفلسطين ضمن منافسات كأس العرب في تمام الرابعة والنصف بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة تونس وفلسطين

وتُنقل مباراة تونس وفلسطين عبر قنوات beIN Sports HD والكأس القطرية بتعليق خالد الحدي وأحمد المعمري، إضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية 1.

مجموعات بطولة كأس العرب

المجموعة الأولى: قطر – تونس – فلسطين – سوريا.

المجموعة الثانية: السعودية – المغرب – جزر القمر – عُمان.

المجموعة الثالثة: مصر – الإمارات – الأردن – الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – السودان – البحرين.

بث مباشر الآن لمباراة تونس وفلسطين

ويطمح المنتخبان في تحقيق الفوز خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا، من أجل حسم الأمور وعدم الدخول في حسابات معقدة في الجولة الأخيرة، وذلك قبل المواجهة القوية التي تجمع قطر وسوريا مساء اليوم في المجموعة نفسها.