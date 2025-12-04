مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 1
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

هل يحق لمنتخب مصر استبدال كريم فؤاد؟.. مصدر يكشف لمصراوي

كتب : مصراوي

03:12 م 04/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد وإمام عاشور أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد خلال مباراة الأهلي والبنزرتي
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد لاعب الأهلي يؤم المصلين في صلاة التراويح (2)
  • عرض 6 صورة
    أفشة وكريم فؤاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل منتخب مصر الثاني، المشارك في كأس العرب، موقف الفراعنة بعد إصابة كريم فؤاد، خلال مران أمس.

وأعلن الدكتور أيمن زين، طبيب منتخب مصر الثاني، إصابة كريم فؤاد بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي، بعد إصابته في المران.

وقال مصدر لمصراوي، إن لائحة كأس العرب تسمح باستبدال اللاعبين في حالتين فقط، إصابات الرأس وإصابة أحد حراس المرمى.

وأضافت المصدر: "لكن في حالة كريم فؤاد سنقدم التقارير الطبية إلى اللجنة المنظمة أملا في الموافقة على استبداله، ونحن لدينا لاعبين، هما إسلام سمير وأحمد عاطف، لكن الأمر صعبا".

اقرأ أيضًا:
"لسه غيرهم كتير".. الغندور يعدد قضايا الزمالك في الفيفا ويكشف ثلاثي جديد

فاز على مصر بسداسية.. من هو مدرب السودان الذي أحرج الجزائر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم فؤاد منتخب مصر كأس العرب منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جوزها اتهمها في شرفها.. كيف يرى الشرع والقانون واقعة فتاة البشعة؟| صور
الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات