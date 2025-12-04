هل يحق لمنتخب مصر استبدال كريم فؤاد؟.. مصدر يكشف لمصراوي

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026

كشف مصدر داخل منتخب مصر الثاني، المشارك في كأس العرب، موقف الفراعنة بعد إصابة كريم فؤاد، خلال مران أمس.

وأعلن الدكتور أيمن زين، طبيب منتخب مصر الثاني، إصابة كريم فؤاد بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي، بعد إصابته في المران.

وقال مصدر لمصراوي، إن لائحة كأس العرب تسمح باستبدال اللاعبين في حالتين فقط، إصابات الرأس وإصابة أحد حراس المرمى.

وأضافت المصدر: "لكن في حالة كريم فؤاد سنقدم التقارير الطبية إلى اللجنة المنظمة أملا في الموافقة على استبداله، ونحن لدينا لاعبين، هما إسلام سمير وأحمد عاطف، لكن الأمر صعبا".

