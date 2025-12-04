مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

بينهما لاعب الأهلي.. منتخب المغرب يفقد ثنائي الفريق في كأس العرب

كتب : هند عواد

01:54 م 04/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (4)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (2)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (5)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (3)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (6)
  • عرض 13 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (7)
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي 1
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي - المغرب
  • عرض 13 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    اللاعب أشرف بن شرقي
  • عرض 13 صورة
    المغربي أشرف بن شرقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى منتخب المغرب الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، ضربة موجعة بغيب ثنائي الفريق عن البطولة.

وقال محمد رضا بلال طبيب منتخب المغرب "الرديف"، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد المغربي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أشرف بنشرقي في العضلة الخلفية للفخذ، ويحتاج بنشرقي لفترة راحة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وتأكد غيابه عن كأس العرب".

وأضاف: "أشرف بنشرقي تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي والجيش الملكي وكان هناك تواصل بيننا وبين الأهلي قبل قدوم اللاعب، وحمزة الهنوري كان قد تعرض للإصابة في الحصة التدريبية قبل مواجهة جزر القمر، وأثبتت الفحوصات إصابته بإلتواء في أربطة القدم وبالتالي غيابه عن البطولة".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة عمان، في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب، فيما يضرب موعدا مع السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة.

اقرأ أيضًا:
"لسه غيرهم كتير".. الغندور يعدد قضايا الزمالك في الفيفا ويكشف ثلاثي جديد

فاز على مصر بسداسية.. من هو مدرب السودان الذي أحرج الجزائر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب أشرف بن شرقي إصابة أشرف بن شرقي ضربة لمنتخب المغرب كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟