بينهما لاعب الأهلي.. منتخب المغرب يفقد ثنائي الفريق في كأس العرب

تلقى منتخب المغرب الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، ضربة موجعة بغيب ثنائي الفريق عن البطولة.

وقال محمد رضا بلال طبيب منتخب المغرب "الرديف"، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد المغربي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أشرف بنشرقي في العضلة الخلفية للفخذ، ويحتاج بنشرقي لفترة راحة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وتأكد غيابه عن كأس العرب".

وأضاف: "أشرف بنشرقي تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي والجيش الملكي وكان هناك تواصل بيننا وبين الأهلي قبل قدوم اللاعب، وحمزة الهنوري كان قد تعرض للإصابة في الحصة التدريبية قبل مواجهة جزر القمر، وأثبتت الفحوصات إصابته بإلتواء في أربطة القدم وبالتالي غيابه عن البطولة".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة عمان، في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب، فيما يضرب موعدا مع السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة.

