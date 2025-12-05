"مر عليه 59 سنة"..رقم قياسي لمنتخب فلسطين بعد التعادل مع تونس في كأس العرب

حاز منتخب فلسطين علي اعجاب كل كل متابعين بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر بالوقت الحالي، وذلك بعد تألقهم وتصدره للمجموعة الأولي متفوقين على قطر وتونس وسوريا.

وحصد الفدائيين 4 نقاط بعد مرور جولتين، بعد الفوز على قطر بالجولة الأولى والتعادل مع تونس في الجولة الثانية.

ويضم منتخب فلسطين العديد من اللاعبين مزدوجي الجنسية داخل صفوفه، بعدما تمكن الاتحاد الفلسطيني من إقناعهم بتمثيل الفدائيين.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين مزدوجي الجنسية في منتخب فلسطين وفقًا لترانسفير ماركت كالتالي:

محمد باسم راشد..

لاعب خط وسط، يحمل الجنسية الأمريكية، خاض تجربة في الدوري المصري مع نادي سموحة ويلعب حاليًا في الدوري الهندي.

محمود عيد

جناح أيمن يحمل الجنسية السويدية ويلعب حاليًا في الدوري الفيتنامي، ولد في بلدة نيشوبييج السويدية، و اختار تمثيل منتخب فلسطين.

مصطفى زيدان ..

نجح منتخب فلسطين في الحصول على خدمات اللاعب مصطفى زيدان لتمثيل الفدائيين، وذلك بعد أن مثل سابقًا منتخب السويد على مستوى الفئات السنية، وهو من مواليد 7 يونيو 1998، ويجيد اللعب في خط الوسط.

كما يتواجد لاعبين فلسطينين دوليين مزدوجي الجنسية، ولكن تم استبعادهم من بطولة كأس العرب لأسباب مختلفة مثل:

وسام ابو علي

لاعب كولومبوس كرو الأمريكي الحالي والأهلي السابق، والذي يحمل الجنسية الدنماركية.

جوناثان كانتيانا

لاعب هو لاعب فلسطيني تشيلي المولد يلعب حاليًا في الدوري الليبي مع نادي الشموع.

