مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

05:29 ص 04/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب فلسطين
  • عرض 16 صورة
    منتخب فلسطين (5)
  • عرض 16 صورة
    منتخب فلسطين
  • عرض 16 صورة
    منتخب فلسطين (3)
  • عرض 16 صورة
    منتخب فلسطين (4)
  • عرض 16 صورة
    منتخب فلسطين (2)
  • عرض 16 صورة
    أكرم عفيف - قطر (1)
  • عرض 16 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (17)
  • عرض 16 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (18)
  • عرض 16 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (20)
  • عرض 16 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين
  • عرض 16 صورة
    تونس ضد سوريا (3)
  • عرض 16 صورة
    تونس ضد سوريا (2)
  • عرض 16 صورة
    احتفال عمر خربين بهدف تقدم سوريا على تونس (2)
  • عرض 16 صورة
    تونس ضد سوريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستأنف اليوم الخميس، مباريات بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حيث تبدأ منافسات الجولة الثانية بمباراتين من العيار الثقيل.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، مواعيد مباريات بطولة كأس العرب اليوم الخميس كالتالي:

منتخب فلسطين ضد تونس.. الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب قطر ضد سوريا.. الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب

1. beIN SPORTS

2. Al Kass Sports

3. Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

5. Kuwait Sports

6. Sharjah Sports

إقرأ أيضًا..

7 مصريين.. جنسيات لاعبي منتخب قطر في كأس العرب 2025

شارك 45 دقيقة.. ما هو تقييم محمد صلاح أمام سندرلاند؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات اليوم في بطولة كأس العرب بطولة كأس العرب مواعيد مباريات اليوم الخميس كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان