مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العرب والقنوات الناقلة

بداية مفاجئة.. ماذا قدمت المنتخبات الأفريقية في افتتاح كأس العرب؟

تستأنف اليوم الخميس، مباريات بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حيث تبدأ منافسات الجولة الثانية بمباراتين من العيار الثقيل.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، مواعيد مباريات بطولة كأس العرب اليوم الخميس كالتالي:

منتخب فلسطين ضد تونس.. الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب قطر ضد سوريا.. الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب

1. beIN SPORTS

2. Al Kass Sports

3. Abu Dhabi Sports

4. Dubai Sports

5. Kuwait Sports

6. Sharjah Sports

إقرأ أيضًا..

7 مصريين.. جنسيات لاعبي منتخب قطر في كأس العرب 2025

شارك 45 دقيقة.. ما هو تقييم محمد صلاح أمام سندرلاند؟