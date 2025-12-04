مواعيد مباريات اليوم الخميس في كأس العرب والقنوات الناقلة
كتب : محمد عبد الهادي
تستأنف اليوم الخميس، مباريات بطولة كأس العرب المقامة في قطر، حيث تبدأ منافسات الجولة الثانية بمباراتين من العيار الثقيل.
ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، مواعيد مباريات بطولة كأس العرب اليوم الخميس كالتالي:
منتخب فلسطين ضد تونس.. الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.
منتخب قطر ضد سوريا.. الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب
1. beIN SPORTS
2. Al Kass Sports
3. Abu Dhabi Sports
4. Dubai Sports
5. Kuwait Sports
6. Sharjah Sports
