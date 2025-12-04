يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لملاقاة نظيره منتخب الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات البطولة العربية.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإماراتي، يوم السبت المقبل 6 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025 بقطر، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

تاريخ مواجهات مصر والإمارات

وستكون مباراة السبت المقبل، هى المباراة رقم 5 التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الإماراتي، حيث سبق وتواجها معا في 4 مباريات من قبل.

وتشهد مباريات الفراعنة أمام الإمارات، تفوقا للمنتخب الوطني، فخلال 4 مواجهات سابقة، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في مباراتين وحضرت التعادل في مثلهما.

وسجل لاعبو منتخب مصر في مرمى الإمارات خلال 4 مباريات من قبل، 4 أهداف فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته بكأس العرب

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي المنتخب الإماراتي في المركز الأخير بترتيب المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

ويذكر أن منتخب الأردن يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، التي يتواجد بها منتخب مصر، برصيد 3 نقاط، جمعهم بعد الفوز على الإمارات أمس.

