إيران تحذّر ترامب: الحرب معنا ستكون "عبرة" وستُنهي سياسات أمريكا الاستعراضية

كتب- مصطفى الشاعر:

03:27 م 15/02/2026

قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي

حذّر رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الحرب مع طهران ستكون "عبرة له"، مؤكدا أن القوة الإيرانية قادرة على إنهاء نهج الاستعراضات العدائية الأمريكية حول العالم.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، وجّه موسوي، رسالة تحذيرية مفادها أن الحرب مع إيران "ستضع حدا لطموحات ترامب"، حيث ستكون عبرة تمنعه من التمادي في إثارة المشاكل دوليا.

وقال موسوي متسائلاً بنبرة تهكمية: "إذا كانت لدى ترامب نوايا لشن حرب، فما الداعي لحديثه المتكرر عن المفاوضات؟"، في إشارة إلى ما يراه تناقضا في التصريحات الأمريكية.

وتابع رئيس الأركان الإيراني هجومه اللاذع قائلا: "إن التصريحات الصادرة عن ترامب، الذي يزعم قيادة قوة عظمى، لا تليق بمقام الرئاسة، وهي أبعد ما تكون عن الرصانة، بل هي مجرد كلمات تافهة لا قيمة لها".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية الأمريكية توترا متصاعدا مع عودة ترامب لتبني سياسة "الضغوط القصوى".

من جهة أخرى، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، استعداد طهران للنظر في تقديم "تنازلات" بهدف إحياء الاتفاق النووي مع واشنطن، مشروطا بوجود رغبة أمريكية موازية لمناقشة ملف "رفع العقوبات".

