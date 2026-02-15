مباريات الأمس
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

كتب : مصراوي

02:46 م 15/02/2026
تترقب الأندية المصرية والافريقية، مراسم قرعة دور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، عقب ختام دور المجموعات بشكل رسمي.

وحسم الأهلي وبيراميدز التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، كما حجز الزمالك والمصري بطاقة العبور لربع نهائي كأس الكونفدرالية.

موعد سحب مراسم قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

يستضيف مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتيّ دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم سحب القرعة في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل 17 فبراير الحالي بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.

إقرأ أيضًا:

"لقطة جديدة".. كيف كرم جمهور الزمالك رموزه أمام كايزر تشيفز (صور)

"شكرًا لصبركم".. شيكابالا يوجه رسالة عاطفية للجماهير بعد "لافتة المدرجات"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرعة دوري أبطال أفريقيا قرعة كأس الكونفدرالية الأهلي الزمالك المصري البورسعيدي بيراميدز

