مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

3 0
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

2 0
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 2
19:30

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

أرسنال يضرب ويجان أتلتيك برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب : محمد عبد السلام

09:19 م 15/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة أرسنال ويجان (2)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة أرسنال ويجان (3)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة أرسنال ويجان (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق أرسنال في الفوز على ويجان أتلتيك بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أهداف أرسنال كل من، نوني مادويكي في الدقيقة 11، جابريل مارتينلي في الدقيقة 18، جاك هانت لاعب ويجان أتلتيك هدف ذاتي في الدقيقة 23، جابريل جيسوس في الدقيقة 27.

وبهذا الفوز، تأهل أرسنال إلى دور الـ16 من البطولة، مواصلا مشواره في المسابقة التي يعد هو الأكثر تتويجا بها عبر التاريخ برصيد 14 لقبا.

يُذكر أن كريستال بالاس هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما حقق الفوز على مانشستر سيتي في النهائي بهدف دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي ويجان أتلتيك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
أخبار وتقارير

1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة
اقتصاد

رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور