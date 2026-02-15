أرسنال يضرب ويجان أتلتيك برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي في دوري الأبطال

نجح فريق أرسنال في الفوز على ويجان أتلتيك بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل أهداف أرسنال كل من، نوني مادويكي في الدقيقة 11، جابريل مارتينلي في الدقيقة 18، جاك هانت لاعب ويجان أتلتيك هدف ذاتي في الدقيقة 23، جابريل جيسوس في الدقيقة 27.

وبهذا الفوز، تأهل أرسنال إلى دور الـ16 من البطولة، مواصلا مشواره في المسابقة التي يعد هو الأكثر تتويجا بها عبر التاريخ برصيد 14 لقبا.

يُذكر أن كريستال بالاس هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما حقق الفوز على مانشستر سيتي في النهائي بهدف دون رد.