تعليق مثير للجدل لعمرو أديب على مباراة منتخب مصر ضد بنين

علق الإعلامي عمرو أديب على مواجهة منتخب مصر ضد بنين في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب على حسابه بموقع "إكس": "عندى مشاعر إيجابيه جدا تجاه مباراه مصر وبنين رغم إن أغلب الناس حذرة وخايفة، مش عارف ده تفاؤل أهبل ولا إحساس حقيقى حنعرف يوم الاتني، قولوا يارب الناس آمالها زادت جدا وشكلنا قوى وحلو كده"

وتقام مباراة منتخب مصر وبنين يوم 5 يناير المقبل.

وفازت السنغال على بنين بثلاثة أهداف دون رد.