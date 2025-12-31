مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

تعليق مثير للجدل لعمرو أديب على مباراة منتخب مصر ضد بنين

كتب : مصراوي

01:35 ص 31/12/2025
  عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (1)
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (2)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (12) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (8) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (9) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وأنجولا (10) (1)
  • عرض 16 صورة
    جماهير السنغال
  • عرض 16 صورة
    جماهير السنغال
  • عرض 16 صورة
    جماهير السنغال
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة السنغال والكونغو (2)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي السنغال بالفوز على مصر 2015
  • عرض 16 صورة
    الهزيمة من السنغال في تصفيات 2015
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة السنغال والكونغو (1)

علق الإعلامي عمرو أديب على مواجهة منتخب مصر ضد بنين في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب على حسابه بموقع "إكس": "عندى مشاعر إيجابيه جدا تجاه مباراه مصر وبنين رغم إن أغلب الناس حذرة وخايفة، مش عارف ده تفاؤل أهبل ولا إحساس حقيقى حنعرف يوم الاتني، قولوا يارب الناس آمالها زادت جدا وشكلنا قوى وحلو كده"

وتقام مباراة منتخب مصر وبنين يوم 5 يناير المقبل.

وفازت السنغال على بنين بثلاثة أهداف دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تاريخ مواجهات مصر وبنين عمرو أديب منتخب مصر منتخب بنين دور الـ 16 كأس أمم أفريقيا

