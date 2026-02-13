عاصفة ترابية شديدة تخيم على مباراة في الدوري الجزائري (صور)

"لا مجال للتهاون".. أول تعليق من مدرب بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز

شهدت مباراة مولودية البيض وأولمبيك الشلف في الدوري الجزائري أجواءً صعبةً، بعدما تأثرت المواجهة بموجة غبار كثيفة.

وأقيم اللقاء وسط ظروف مناخية صعبة نتيجة عاصفة ترابية قوية قادمة من صحاري الجزائر، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية وظهور الملعب تحت غطاء من الغبار.

وفي نفس السياق، نجح الفريق الكروي بنادي أولمبيك الشلف في خطف فوز ثمين خارج الديار بنتيجة 1-0، بعدما سجل إسلام فرحي بن حليمة هدفاً قاتلاً في الدقيقة 92 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا الفوز، حصد الشلف ثلاث نقاط مهمة في جدول الترتيب، ليصل إلى المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد مولودية البيض عند النقطة 11 في قاع الجدول.