مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

0 0
22:00

أوساسونا

كأس الاتحاد الإنجليزي

هال سيتي

0 4
21:45

تشيلسي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

1 1
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل في دوري روشن

كتب - نهى خورشيد

09:57 م 13/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل (4)
  • عرض 6 صورة
    اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل (3)
  • عرض 6 صورة
    اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل (5)
  • عرض 6 صورة
    اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل (2)
  • عرض 6 صورة
    اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن اتحاد جدة من تحقيق فوزاً قاتلاً على حساب الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودية 2025-2026.

وافتتح المغربي الدولي يوسف النصيري أول أهداف الاتحاد في الدقيقة 35، بعد متابعة لكرة عرضية متقنة من محمدو دومبيا من ضربة ركنية، ليضعها برأسه داخل شباك الفيحاء.

ورد الدولي الزامبي فاشيون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 55، بعد أن استغل عرضية دقيقة من ياسين بن زيا وسدد كرة رأسية رائعة من منتصف منطقة الجزاء، ليعدل النتيجة إلى 1-1.

وفي الدقيقة 83، تمكن حسن كادش من تسجيل هدف الفوز للاتحاد بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من منتصف منطقة جزاء الفيحاء، مستفيداً من تمريرة حاسمة من أحمد الغامدي ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر، بعد تحقيق 6 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الفيحاء دوري روشن اتحاد جدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هذا وقت ذلك".. ماكرون يطالب الدول الأوروبية بإظهار قوتها
شئون عربية و دولية

"هذا وقت ذلك".. ماكرون يطالب الدول الأوروبية بإظهار قوتها
تركي آل الشيخ ينفي منح صاحب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية ويحذر
زووم

تركي آل الشيخ ينفي منح صاحب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية ويحذر
"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك
رياضة محلية

"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك
النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
علاقات

النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
زاهي حواس: "إزاي يبقى فيه وادي ملوك تاني وأنا ما أعرفش؟.. ده علم مش تخاريف"
أخبار مصر

زاهي حواس: "إزاي يبقى فيه وادي ملوك تاني وأنا ما أعرفش؟.. ده علم مش تخاريف"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان