اتحاد جدة يتجاوز الفيحاء بهدف قاتل في دوري روشن

"لا مجال للتهاون".. أول تعليق من مدرب بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز

تمكن اتحاد جدة من تحقيق فوزاً قاتلاً على حساب الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودية 2025-2026.

وافتتح المغربي الدولي يوسف النصيري أول أهداف الاتحاد في الدقيقة 35، بعد متابعة لكرة عرضية متقنة من محمدو دومبيا من ضربة ركنية، ليضعها برأسه داخل شباك الفيحاء.

ورد الدولي الزامبي فاشيون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 55، بعد أن استغل عرضية دقيقة من ياسين بن زيا وسدد كرة رأسية رائعة من منتصف منطقة الجزاء، ليعدل النتيجة إلى 1-1.

وفي الدقيقة 83، تمكن حسن كادش من تسجيل هدف الفوز للاتحاد بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من منتصف منطقة جزاء الفيحاء، مستفيداً من تمريرة حاسمة من أحمد الغامدي ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر، بعد تحقيق 6 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم.