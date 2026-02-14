مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

زد

جميع المباريات

إعلان

رود خوليت: تجربة التدريب كلاعب مع تشيلسي كانت شبه مستحيلة

كتب : نهي خورشيد

05:18 ص 14/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    رود خوليت أسطورة كرة القدم الهولندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف رود خوليت، أسطورة نادي تشيلسي، عن تجربته الفريدة في تولي تدريب الفريق خلال مسيرته الكروية كلاعب عقب رحيل جلين هودل لتدريب المنتخب الوطني.

وأوضح خوليت، في تصريحات تلفزيونية:" الجمع بين اللعب والتدريب كان تحدياً كبيراً، إذ اضطر لاتخاذ قرارات صعبة تجاه زملائي اللاعبين مع الحفاظ على دوري داخل الملعب".

وأضاف خوليت: "الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي كان أحد أكثر اللحظات فخراً في مسيرتي، لكن تجربة التدريب لم تكن سهلة على شخصيتي المرحة".

واختتم أسطورة تشيلسي حديثه قائلاً:"طبيعة التدريب تطلبت التركيز والجدية وهو ما جعلني أبتعد عن أسلوبي الطبيعي وأبدو أكثر رسمية أمام الجميع وهو ليس هذا الشخص".

وأكد خوليت أن هذه التجربة شكلت مرحلة صعبة ومليئة بالتحديات في مسيرته، لكنها أيضاً أضافت له خبرة كبيرة في عالم التدريب والقيادة داخل الملعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رود خوليت تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تحت شعار كامل العدد"..تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح حفل "أصالة" في "موسم الرياض"
زووم

"تحت شعار كامل العدد"..تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح حفل "أصالة" في "موسم الرياض"
5 فوائد صحية للزبيب على صحة الجسم
نصائح طبية

5 فوائد صحية للزبيب على صحة الجسم

التقرير الطبي يوضح إصابات ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
أخبار المحافظات

التقرير الطبي يوضح إصابات ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص بهجوم على زورق في البحر الكاريبي
ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
زووم

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان