رود خوليت: تجربة التدريب كلاعب مع تشيلسي كانت شبه مستحيلة

عاصفة ترابية شديدة تخيم على مباراة في الدوري الجزائري (صور)

كشف رود خوليت، أسطورة نادي تشيلسي، عن تجربته الفريدة في تولي تدريب الفريق خلال مسيرته الكروية كلاعب عقب رحيل جلين هودل لتدريب المنتخب الوطني.

وأوضح خوليت، في تصريحات تلفزيونية:" الجمع بين اللعب والتدريب كان تحدياً كبيراً، إذ اضطر لاتخاذ قرارات صعبة تجاه زملائي اللاعبين مع الحفاظ على دوري داخل الملعب".

وأضاف خوليت: "الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي كان أحد أكثر اللحظات فخراً في مسيرتي، لكن تجربة التدريب لم تكن سهلة على شخصيتي المرحة".

واختتم أسطورة تشيلسي حديثه قائلاً:"طبيعة التدريب تطلبت التركيز والجدية وهو ما جعلني أبتعد عن أسلوبي الطبيعي وأبدو أكثر رسمية أمام الجميع وهو ليس هذا الشخص".

وأكد خوليت أن هذه التجربة شكلت مرحلة صعبة ومليئة بالتحديات في مسيرته، لكنها أيضاً أضافت له خبرة كبيرة في عالم التدريب والقيادة داخل الملعب.