كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

برشلونة تعزز صدارة الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيكو مدريد (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

12:19 ص 03/12/2025

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

نجح فريق برشلونة من تحقيق فوزا مهما على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كلا من: رافينيا في الدقيقة 26، داني ألمو في الدقيقة 65، فيران توريس في الدقيقة 6+90.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد اللاعب أليكس باينا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري

وبهذا الفوز رفع برشلونة نقاطه إلى 37 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة ليحتل المركز الثالث.

