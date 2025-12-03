برشلونة تعزز صدارة الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيكو مدريد (فيديو)
كتب - محمد عبد السلام:
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
نجح فريق برشلونة من تحقيق فوزا مهما على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني.
وسجل أهداف برشلونة كلا من: رافينيا في الدقيقة 26، داني ألمو في الدقيقة 65، فيران توريس في الدقيقة 6+90.
وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد اللاعب أليكس باينا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.
أليكس باينا يمنح التقدم لأتليتيكو مدريد ويشعل القمة ⚽️🔥#الدوري_الإسباني | #برشلونة | #أتليتيكو_مدريد pic.twitter.com/R9biaciTwe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2025
رافينيا يدرك التعادل سريعاً لبرشلونة ⚽️🔥#الدوري_الإسباني | #برشلونة | #أتليتيكو_مدريد pic.twitter.com/yZCKxjbo9S
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2025
داني أولمو يسجل الهدف الثاني لبرشلونة ⚽️🔥#الدوري_الإسباني | #برشلونة | #أتليتيكو_مدريد pic.twitter.com/OPDIeNXKd2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2025
ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري
وبهذا الفوز رفع برشلونة نقاطه إلى 37 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة ليحتل المركز الثالث.