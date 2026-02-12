مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

- -
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

- -
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

- -
19:30

نادي نيوم

منتخب مصر للشابات يستعيد لاعبته قبل مواجهة بنين

كتب : هند عواد

09:00 ص 12/02/2026
يستعيد منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، لاعبته فاطمة مصطفى في مباراة بنين، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر للشابات ضيفا على نظيره بنين، عصر غدا الجمعة في توجو، في إياب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر للشابات، للفوز على بنين بأكثر من هدف، لحسم التأهل إلى الجولة الأخيرة من التصفيات، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وتعود فاطمة مصطفى، لصفوف منتخب مصر في مباراة بنين، بعد غيابها عن مواجهة الذهاب للإيقاف، بسبب حصولها على البطاقة الحمراء في لقاء غينيا الاستوائية.

وغاب ثنائي منتخب مصر للشابات، حبيبة عصام وحبيبة أشرف، عن بعثة المنتخب المغادرة إلى توجو، بسبب الإصابة التي تعرضتا لها في مباراة الذهاب.

منتخب مصر للشابات منتخب بنين مصر وبنين تصفيات كأس العالم 2026

