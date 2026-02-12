منتخب مصر للشابات يستعيد لاعبته قبل مواجهة بنين

بينها برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعيد منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، لاعبته فاطمة مصطفى في مباراة بنين، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر للشابات ضيفا على نظيره بنين، عصر غدا الجمعة في توجو، في إياب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر للشابات، للفوز على بنين بأكثر من هدف، لحسم التأهل إلى الجولة الأخيرة من التصفيات، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وتعود فاطمة مصطفى، لصفوف منتخب مصر في مباراة بنين، بعد غيابها عن مواجهة الذهاب للإيقاف، بسبب حصولها على البطاقة الحمراء في لقاء غينيا الاستوائية.

وغاب ثنائي منتخب مصر للشابات، حبيبة عصام وحبيبة أشرف، عن بعثة المنتخب المغادرة إلى توجو، بسبب الإصابة التي تعرضتا لها في مباراة الذهاب.