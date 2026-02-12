مباريات الأمس
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وليفربول

كتب : مصراوي

12:25 ص 12/02/2026
كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء العديد من المباريات القوية في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت فوز مانشستر سيتي على نظيره فولهام بنتيجة بثلاثية دون رد، وفوز ليفربول على نظيره سندرلاند بهدف دون رد.

كما فاز أستون فيلا على نظيره برايتون بهدف دون رد، وحسم التعادل السلبي مباراة نوتنجهام أمام وولفرهامبتون.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- آرسنال - 56 نقطة

2- مانشستر سيتي - 53 نقطة

3- أستون فيلا - 50 نقطة

4- مانشستر يونايتد - 45 نقطة

5- تشيلسي - 44 نقطة

6- ليفربول - 42 نقطة

7- برينتفورد - 39 نقطة

8- إيفرتون - 37 نقطة

9- بورنموث - 37 نقطة

10- نيوكاسل يونايتد - 36 نقطة

11- سندرلاند - 36 نقطة

12- فولهام - 34 نقطة

13- كريستال بالاس - 32 نقطة

14- برايتون - 31 نقطة

15- ليدز يونايتد - 30 نقطة

16- توتنهام - 29 نقطة

17- نوتنجهام - 27 نقطة

18- وست هام - 24 نقطة

19- بيرنلي - 18 نقطة

20- وولفرهامبتون - 9 نقاط

