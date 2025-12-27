7 صور لتكريم أسرة الراحل ديوجو جوتا في مباراة ليفربول وبرايتون

حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح

لا يزال النجم البرتغالي ديوجو جوتا، حاضرا في أذهان كافة عشاق ومتابعي كرة القدم، وهو ما ظهر في تكريمه خلال مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ18 بالبريميرليج.

وفي مشهد إنساني حرص نادي ليفربول، على تكريم عائلة جوتا في مباراة الفريق اليوم أمام وولفرهامبتون، حيث اصطحب قائد الريدز فان دايك أبناء النجم البرتغالي الراحل داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

كما حرصت الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب "أنفيلد"، على رفع لافتات تحمل صورة الراحل ديوجو جوتا، كما ظهرت زوجة الراحل في ملعب المباراة أيضًا.

ورحل جوتا عن عالمنا في يوليو الماضي، إثر تعرضه لحادث سير أليم رفقة شقيقه أندريا سيلفا، في إسبانيا.

والجدير بالذكر أن البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، لعب في صفوف فريق وولفرهامبتون لمدة 3 سنوات، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في عام 2020.

