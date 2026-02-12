على الله الجمّال خطيبًا للجمعة بمسجد أحباب المصطفى بالشروق غدًا

يلقي الدكتور على الله الجمال، خطبة الجمعة، غدا، من مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، بالقاهرة وموضوعها "استقبال شهر رمضان"، على أن تكون الخطبة الثانية "شهرُ رمضانَ وكثرة الاستهلاك".

ويتلو القارئ ياسر الشرقاوي، آيات من الذكر الحكيم خلال قرآن الجمعة>

وتفتتح وزارتا الأوقاف والتضامن، غدا، مشروع زاد آل البيت، بجوار مسجد أحباب المصطفى، حيث يتم وضع سيارة مجهزة لتقديم الوجبات الساخنة للأسر الأولى بالرعاية.

ويحضر فاعليات الإطلاق، الشيخ جابر بغدادي عضو اللجنة العلمية العليا بنقابة السادة الأشراف، والدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد عبدالرحمن مساعد وزير التضامن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والمهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة حي على الوداد،واللواء اسماعيل الفار رئيس مجلس إدارة المسجد، نائب وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد نعينع عضو مجلس إدارة المسجد، و المنشد محمود هلال المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، وأعضاء مجلس الإدارة.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا، هو "استقبال شهر رمضان"، والخطبة الثانية "شهرُ رمضانَ وكثرة الاستهلاك".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

اقرأ أيضا:

الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»

وزير الري: مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت على قمة أولوياتها

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين