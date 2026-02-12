إعلان

ألمانيا.. نائب ميرتس يشيد باحتجاجات الفنانين في أمريكا على سياسات ترامب

كتب : مصراوي

04:25 م 12/02/2026 تعديل في 04:28 م

فريدريش ميرتس

أشاد لارس كلينباجيل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاحتجاجات التي يقوم بها الفنانون والفنانات في الولايات المتحدة ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب.

يشار إلى أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، يشغل أيضا منصب وزير المالية في الحكومة الائتلافية في برلين.

وخلال فعالية "يوم المنتجين في صناعة السينما"، قال كلينجبايل في برلين اليوم الخميس: "أنا سعيد جدا بأن المزيد من الفنانين والفنانات في الولايات المتحدة يقولون الآن إنهم يتحملون مسؤوليتهم، وإنهم ينتفضون ضد هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ويسعون إلى الاحتجاج ضد دونالد ترامب والسياسات المتبعة هناك. أعتقد أن هذا بالضبط ما يفيد أي مجتمع، أن ينهض المبدعون ويعبروا عن آرائهم".

وفي الآونة الأخيرة، عبّر عدد من النجوم في الولايات المتحدة عن انتقاداتهم لسياسة ترامب المتعلقة بالهجرة، من بينهم الممثل مارك روفالو، وناتالي بورتمان، والنجمة العالمية بيلي إيليش.

كما برّر كلينجبايل زيادة دعم صناعة السينما بأهمية هذا المجال للديمقراطية، قائلا: "هذه قناعتي الراسخة: الثقافة ليست شيئًا تتكلفه المجتمعات على الهامش، بل هي عنصر لا غنى عنه لعمل المجتمع والديمقراطية".

وأضاف الوزير الألماني أن هذا القطاع يمثل أيضا "عاملًا اقتصاديًا بالغ الأهمية"، مشيرا إلى أن هذا ما جعله يصرّ خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف على تعزيز مكانة ألمانيا كموقع لصناعة السينما.

وكان الائتلاف الحاكم المكوّن من الاتحاد المسيحي (برئاسة ميرتس) والحزب الاشتراكي اتفق الأسبوع الماضي، من بين أمور أخرى، على إلزام منصات البث الأمريكية الكبرى مثل نتفليكس وأمازون وديزني+، إضافة إلى القنوات التلفزيونية الكبرى، باستثمارات محددة.

ومن المخطط إقرار حد أدنى قانوني (كوتة) لنسبة الاستثمار. كما ستضاعف الحكومة الاتحادية في برلين دعمها المنتظم للأفلام ليصل إلى 250 مليون يورو. وبالاشتراك مع الدعم القائم على لجان التحكيم، ستصل قيمة التمويل إلى 310 ملايين يورو، بحسب وزير الدولة للثقافة فولفرام فايمر، وهو أعلى مبلغ يتم تخصيصه على الإطلاق.

