كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

"مرتديا قميص حكيمي".. 5 صور لظهر كليان مبابي في مباراة المغرب ومالي

كتب - يوسف محمد:

10:34 م 26/12/2025 تعديل في 27/12/2025
حرص النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على التواجد في مدرجات ملعب "مولاي عبدالله"، لمتابعة مباراة المغرب ومالي في كأس أمم أفريقيا 2025.

وجاء حضور مبابي في المباراة، لدعم زميله السابق في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي، حيث ظهر في المدرجات مرتديا القميص رقم 2 الذي يرتديه حكيمي مع المغرب.

ولعب الثنائي أشرف حكيمي وكليان مبابي معا، في صفوف باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل مبابي إلى الفريق الملكي في يناير من عام 2024.

وكان منتخب المغرب استهل مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على منتخب جزر القمر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

ويشارك المنتخب المغربي، في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زامبيا، مالي وزامبيا".

كيليان مبابي أشرف حكيمي باريس سان جيرمان

