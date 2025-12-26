مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

"مهمة للغاية".. زكي عبد الفتاح لمصراوي: الفوز يمنح منتخب مصر هذه المزايا

كتب- نهى خورشيد:

08:28 م 26/12/2025
    منتخب مصر (2)
    مصر وجنوب أفريقيا 8
    مصر وجنوب أفريقيا 13
    مصر وجنوب أفريقيا 10_Easy-Resize.com
    مصر وجنوب أفريقيا 16
    مصر وجنوب أفريقيا 17
    مصر وجنوب أفريقيا 15
    مصر وجنوب أفريقيا 2
    مصر وجنوب أفريقيا 14
    مصر وجنوب أفريقيا 8
    مصر وجنوب أفريقيا 4
    منتخب مصر
    مصر وجنوب أفريقيا 3
    مصر وجنوب أفريقيا 7
    مصر وجنوب أفريقيا 9
    مصر وجنوب أفريقيا 9
    مصر وجنوب أفريقيا
    مصر وجنوب افريقيا
    مصر وجنوب افريقيا
    منتخب مصر

تحدث زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن فوز الفراعنة وتأهلهم إلى الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد تخطي جنوب أفريقيا اليوم الجمعة بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات من عمر المسابقة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالنسبة للفوز، فهو انتصار مهم جداً من الناحية المعنوية، خاصة أنك تفوز على منتخب له اسمه وسمعته مثل جنوب أفريقيا، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية من الثقة قبل المباريات المقبلة".

وأضاف:"أرى أن من أهم مكاسب هذا الفوز أنك تظل متواجداً في نفس المدينة وعلى نفس الملاعب التي اعتدت عليها، وهو عامل مهم للغاية".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق:" كما أن تصدر المجموعة يمنحك أفضلية واضحة، إذ تواجه ثالث المجموعة الثالثة، ما يزيد من فرص التأهل إلى الدور ربع النهائي".

وواصل:"من وجهة نظري، هذا الفوز ليس مجرد ثلاث نقاط، بل خطوة مهمة جداً نحو المرحلة التالية، وهناك فارق كبير بين التأهل كمتصدر للمجموعة أو كوصيف، فالتصدر يعني الاستقرار، وعدم الحاجة للسفر إلى مدينة أخرى أو اللعب في أجواء مختلفة، إضافة إلى مواجهة منافس أقل قوة نسبيًا في دور الـ16".

وأتم حديثه قائلاً:"لذلك، أعتبره فوزاً معنوياً واستراتيجياً في الوقت نفسه، وبداية موفقة لدور الثمانية إن شاء الله، لكن الأهم هو السير خطوة بخطوة حتى النهاية".

كاس امم افريقيا منتخب مصر وجنوب إفريقيا منتخب مصر زكي عبد الفتاح نتيجه مباراه مصر اليوم ترتيبات منتخب مصر – منتخب جنوب إفريقيا

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

المغرب

- -
22:00

مالي

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار

