أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

تحدث زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن فوز الفراعنة وتأهلهم إلى الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد تخطي جنوب أفريقيا اليوم الجمعة بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات من عمر المسابقة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالنسبة للفوز، فهو انتصار مهم جداً من الناحية المعنوية، خاصة أنك تفوز على منتخب له اسمه وسمعته مثل جنوب أفريقيا، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية من الثقة قبل المباريات المقبلة".

وأضاف:"أرى أن من أهم مكاسب هذا الفوز أنك تظل متواجداً في نفس المدينة وعلى نفس الملاعب التي اعتدت عليها، وهو عامل مهم للغاية".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق:" كما أن تصدر المجموعة يمنحك أفضلية واضحة، إذ تواجه ثالث المجموعة الثالثة، ما يزيد من فرص التأهل إلى الدور ربع النهائي".

وواصل:"من وجهة نظري، هذا الفوز ليس مجرد ثلاث نقاط، بل خطوة مهمة جداً نحو المرحلة التالية، وهناك فارق كبير بين التأهل كمتصدر للمجموعة أو كوصيف، فالتصدر يعني الاستقرار، وعدم الحاجة للسفر إلى مدينة أخرى أو اللعب في أجواء مختلفة، إضافة إلى مواجهة منافس أقل قوة نسبيًا في دور الـ16".

وأتم حديثه قائلاً:"لذلك، أعتبره فوزاً معنوياً واستراتيجياً في الوقت نفسه، وبداية موفقة لدور الثمانية إن شاء الله، لكن الأهم هو السير خطوة بخطوة حتى النهاية".