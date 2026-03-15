دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

المصري البورسعيدي يتعادل إيجابيًا مع شباب بلوزداد بالكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

12:27 ص 15/03/2026

حادث صلاح محسن

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، علي ستاد السويس، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل صلاح محسن هدف المصري البورسعيدي الأول في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يدرك الضيوف شباب بلوزداد هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+1، عن طريق اللاعب لطفي بوسوار.

موعد مباراة العودة بين المصري وشباب بلوزداد

من المقرر أن يستضيف شباب بلوزداد مباراة الإياب على أرضه في الجزائر يوم السبت 21 مارس الجاري، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

أحمد ربيع الأعلى.. تقييم لاعبي الزمالك في مباراة أوتوهو بالكونفدرالية

مصدر يكشف موقف هيثم حسن من التواجد مع منتخب مصر في معسكر مارس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



نرمين صفر تتهم رامز جلال بسرقة لحن "تيت تيت" في تتر رامز ليفل الوحش.. ما
"ظروف قاسية".. أيمن يونس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر
مصر للطيران تقلص رحلاتها لدبي إلى رحلة واحدة يوميًا (تفاصيل)
بفارق قليل.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في قمة دوري اليد
