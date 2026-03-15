المصري البورسعيدي يتعادل إيجابيًا مع شباب بلوزداد بالكونفدرالية

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، علي ستاد السويس، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل صلاح محسن هدف المصري البورسعيدي الأول في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يدرك الضيوف شباب بلوزداد هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+1، عن طريق اللاعب لطفي بوسوار.

موعد مباراة العودة بين المصري وشباب بلوزداد

من المقرر أن يستضيف شباب بلوزداد مباراة الإياب على أرضه في الجزائر يوم السبت 21 مارس الجاري، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

