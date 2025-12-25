اختتمت أمس الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب.

وتقام النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة الماضية من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا العديد من المواجهات القوية والحماسية، من بينها مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد، وغيرها من المباريات التي خطفت الأنظار في النسخة الحالية من البطولة.

ولمتابعة أهم وأبرز أحداث الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، الدخول على الروابط التالية:

لقطة إنسانية من محمد شحاتة مع جامع الكرات في مباراة مصر وزيمبابوي

خطف محمد شحاتة لاعب منتخب مصر الأول، الأنظار بشكل كبير خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد نهاية الجولة الأولى".. جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

سقوط مروع ولعنة ركلات الجزاء.. 9 حالات مثيرة للجدل بالجولة الأولي من أمم أفريقيا

أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء، على منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت العديد من اللقطات البارزة في نسختها الـ35 المقامة في المغرب حتى 18 يناير المقبل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية بعد انتهاء الجولة الأولى

ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس أمم أفريقيا 2025

استهل منتخب مصر الأول مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى بأمم أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

فيكتور أوسيمين.. من بائع "زجاجات وصحف" لأفضل لاعب في أفريقيا

مع انطلاق النسخة 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، تتجه الأنظار نحو مجموعة من اللاعبين الذين يصنعون الفارق مع منتخباتهم، من بينهم النيجيري فيكتور أوسيمين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

10 صورة ترصد قصة نجم منتخب أوغندا من حارس أمن للمنافسة على جائزة عالمية

دائما ما تحمل كرة القدم العديد من الدروس وقصص الكفاح، لنجوم تألقوا على المستطيل الأخضر بعدما مروا بالكثير من الصعوبات في مراحل حياتهم المختلفة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ملخص مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025

حقق منتخب تونس فوزا كبيرا على حساب أوغندا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

استثمار بـ39.5 مليون دولار.. 15 صورة ترصد قصة ملعب "أدرار" المستضيف لمباريات مصر بكأس الأمم الأفريقية

يستضيف ملعب الاستاد الكبير أول كما يطلق عليه "أدرار" –وتعنى الجبل باللغة الأمازيغية- في مدينة أكادير، مباريات منتخب مصر في مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إشادات بالأداء وتوديع قبل البطولة.. 25 صورة لزوجات نجوم منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)