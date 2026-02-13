إعلان

إصابة وكيل نيابة العمرانية صدمته سيارة في التجمع

كتب : محمد شعبان

11:51 ص 13/02/2026

حادث سير - أرشيفية

في لحظة خاطفة بالتجمع الأول، تحول المشهد إلى ساحة استنفار أمني إثر وقوع حادث تصادم بشارع جمال عبد الناصر نتج عنه إصابة أحد رجال القضاء.

تلقى قسم أول القاهرة الجديدة بلاغا بوقوع حادث تصادم لشخص أمام المركز التجاري الشهير "أربيلا بلازا". ومع وصول القوات الأمنية لمسرح الواقعة، تبين أن المصاب هو "عصام.ع." وكيل نيابة العمرانية، الذي صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره أو تواجده في المنطقة ونقله إلى مستشفى خاص للعلاج.

انتقلت الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمول التجاري لتحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

حادث سير وكيل نيابة العمرانية القضاء التجمع

