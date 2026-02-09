إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

09:39 ص 09/02/2026

سعر صرف الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 9-2-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

بنك البركة: 46.9 جنيه للشراء 47 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.93 جنيه للشراء، 47.03 جنيه للبيع.

