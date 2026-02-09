سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- آية محمد:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 9-2-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.
بنك مصر: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.
بنك البركة: 46.9 جنيه للشراء 47 جنيهًا للبيع.
بنك قناة السويس: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.93 جنيه للشراء، 47.03 جنيه للبيع.