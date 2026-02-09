إعلان

الرئيس السيسي يتوجه للإمارات لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

كتب : مصراوي

08:44 ص 09/02/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكالات

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على حرص الزعيمين على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الاستقرار الإقليمي.

