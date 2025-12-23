مباريات الأمس
بسبب تذاكر أمم أفريقيا.. القبض علي 8 مواطنين في المغرب.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:32 م 23/12/2025

بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

أعلنت السلطات المغربية عن ضبط ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم ببيع تذاكر مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في السوق السوداء.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية فإن النيابات العامة بدأت أبحاثًا موسعة لتحديد طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.

وأكدت الجهات الأمنية أن عمليات الرصد، التي شملت صفحات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن الكشف عن إعلانات لبيع التذاكر بطرق مخالفة للقانون، وتمت متابعة الأمر عبر تحقيقات تقنية وميدانية مكثفة في مدن الرباط وتمارة وأغادير وسلا ومراكش والمحمدية، ما أدى إلى ضبط المتورطين.

ولفتت البيانات إلى أن سعر تذكرة مباراة الافتتاح في السوق السوداء وصل إلى 2500 درهم مغربي (حوالي 232 يورو)، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 150 درهمًا فقط (نحو 14 يورو)، أي بفارق يزيد عن 16 ضعف السعر الأصلي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بعد أن ظهر الملعب شبه مكتظ، بينما لم يتجاوز عدد الحضور 60,180 متفرجًا، رغم أن السعة الكاملة للملعب تصل إلى 68 ألف مقعد.

