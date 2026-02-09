رواتب تتخطى 30 ألف جنيه.. بيان من "العمل" بشأن وظائف الضبعة النووية

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة نيكيمت إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية، فتح باب التقديم والاختبارات لشغل عدد من الوظائف الفنية بالمشروع، وذلك بمحافظة سوهاج خلال الفترة من الخميس 12 فبراير 2026 وحتى الأربعاء 18 فبراير 2026، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم مباشرة بمقر مركز تدريب سوهاج – حي الكوثر – امتداد شارع مكتب البريد، في إطار دعم الدولة للتشغيل وإتاحة فرص عمل حقيقية ومستقرة للشباب المصري.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن التقديم متاح أيضًا إلكترونيًا من خلال الرابط التالي، من هنا.

وأضافت أن الفرص المتاحة تشمل مهن: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي برواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا، إلى جانب لحام أرجون برواتب تبدأ من 35,000 جنيه، ولحام كهرباء برواتب تبدأ من 25,000 جنيه.

وأشارت إلى أن الوظائف تتضمن حزمة مزايا متكاملة، تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا، ومياه، ومواصلات داخلية من وإلى مواقع العمل، بالإضافة إلى نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، مع رواتب مميزة لأصحاب الكفاءات والمهارات المهنية العالية.