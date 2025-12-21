حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على التواجد في مدرجات ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، لمتابعة مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة افتتاح النسخة 35 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمباراة تجمع بين منتخبي المغرب ضد جزر القمر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وظهر إنفانتينو في المقصورة الرئيسية لملعب مولاي عبد الله بالرباط، رفقة فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وتستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك منتخب أسود الأطلس في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زامبيا، جزر القمر ومالي".

