مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

0 0
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

2 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 2
17:15

برشلونة

جميع المباريات

"رفقة فوزي لقجع".. 5 صور لظهور إنفانتينو في مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

08:05 م 21/12/2025
    إنفانتينو (3)
    إنفانتينو (4)
    إنفانتينو (2)
    إنفانتينو (1)

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على التواجد في مدرجات ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، لمتابعة مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة افتتاح النسخة 35 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمباراة تجمع بين منتخبي المغرب ضد جزر القمر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وظهر إنفانتينو في المقصورة الرئيسية لملعب مولاي عبد الله بالرباط، رفقة فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وتستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك منتخب أسود الأطلس في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زامبيا، جزر القمر ومالي".

إنفانتينو كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب منتخب جزر القمر المغرب وجزر القمر

جميع المباريات

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

