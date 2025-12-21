يستعد الثنائي أحمد حسن وعصام الحضري، نجوم الكرة المصرية لمتابعة مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها اليوم بين المغرب وجزر القمر.

وظهر الثنائي أحمد حسن وعصام الحضري، رفقة مجموعة من أساطير الكرة الأفريقية، ومن بينهم الإيفواري يايا توريه وعدد من أساطير القارة السمراء في كرة القدم.

ومن المقرر إقامة مباراة المغرب أمام نظيره منتخب جزر القمر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زامبيا، جزر القمر ومالي".

والجدير بالذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

