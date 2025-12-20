مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

"من أزياء البوغولان لشعب نكاندو".. منتخبات أفريقيا تحتفي بهويتها قبل أمم 2025

كتب : مصراوي

08:00 ص 20/12/2025
    منتخب بنين
    منتخب زيمبابوي
    منتخب مالي._
    منتخب مالي_
    منتخب بنين_

تستقبل المغرب ثقافات وألوانا أفريقية متنوعة، مع بقاء ساعات على انطلاق النسخة 35 من كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تحتضها البلاد على خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير 2026.

ومع توافد المنتخبات إلى المغرب، للاستقرار في معسكراتها الأساسية، قبل انطلاق البطولة، امتزجت الثقافة بكرة القدم، بارتدائهم الأزياء الرسمية لبلادهم.

وكانت أنجولا من بين أوائل الفرق التي وصلت، حيث هبطت في مراكش وسط ما وصفه المسؤولون بأنه "استقبال لا تشوبه شائبة"، وارتدى لاعبو المنتخب أطقم رياضية باللون الأحمر.

ووصل فريق المحاربين الزيمبابوي أيضاً، واتخذ من الدار البيضاء مقراً له، وارتدوا بدلات رسمية، نقشت عليها ألوان علم بلادهم.

وارتدى لاعبو مالي أزياء تقليدية "البوغولان" وهو قماش تقليدي في مالي، وأقمشة مالية منسوجة، ووصل منتخب جزر القمر، إلى الدار البيضاء، مرتدين الزي التقليدي لشعب نكاندو.

كما وصل منتخب الكاميرون، الملقب بالأسود التي لا تقهر، إلى الدار البيضاء، ووصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى أجادير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخبات أفريقيا نكاندو البوغولان كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

