تستقبل المغرب ثقافات وألوانا أفريقية متنوعة، مع بقاء ساعات على انطلاق النسخة 35 من كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تحتضها البلاد على خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير 2026.

ومع توافد المنتخبات إلى المغرب، للاستقرار في معسكراتها الأساسية، قبل انطلاق البطولة، امتزجت الثقافة بكرة القدم، بارتدائهم الأزياء الرسمية لبلادهم.

وكانت أنجولا من بين أوائل الفرق التي وصلت، حيث هبطت في مراكش وسط ما وصفه المسؤولون بأنه "استقبال لا تشوبه شائبة"، وارتدى لاعبو المنتخب أطقم رياضية باللون الأحمر.

ووصل فريق المحاربين الزيمبابوي أيضاً، واتخذ من الدار البيضاء مقراً له، وارتدوا بدلات رسمية، نقشت عليها ألوان علم بلادهم.

وارتدى لاعبو مالي أزياء تقليدية "البوغولان" وهو قماش تقليدي في مالي، وأقمشة مالية منسوجة، ووصل منتخب جزر القمر، إلى الدار البيضاء، مرتدين الزي التقليدي لشعب نكاندو.

كما وصل منتخب الكاميرون، الملقب بالأسود التي لا تقهر، إلى الدار البيضاء، ووصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى أجادير.