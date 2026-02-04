مباريات الأمس
مصدر يكشف سر استبعاد شيكو بانزا عن مباراة كهرباء الإسماعيلية

كتب : محمد خيري

06:42 م 04/02/2026
كشف مصدر بنادي الزمالك عن استبعاد الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم من قائمة الأبيض لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب يعاني من نزلة برد، مما تسبب في استبعاده من القائمة التي ستخوض مواجهة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة كهرباء إسماعيلية في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

شيكو بانزا الزمالك مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية الزمالك وكهرباء الاسماعيلية

