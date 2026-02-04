مصدر يكشف سر استبعاد شيكو بانزا عن مباراة كهرباء الإسماعيلية

ناد عربي يقتحم سباق التعاقد مع رونالدو بعد أزمته مع النصر

كشف مصدر بنادي الزمالك عن استبعاد الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم من قائمة الأبيض لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن اللاعب يعاني من نزلة برد، مما تسبب في استبعاده من القائمة التي ستخوض مواجهة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة كهرباء إسماعيلية في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.