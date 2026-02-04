مباريات الأمس
من نادي القرن إلى صقور الغربية.. الكرمة العراقي يضم رسمياً نجم الأهلي

كتب : نهي خورشيد

08:31 م 04/02/2026
حسم نادي الكرمة العراقي صفقة التعاقد مع اللاعب المصري أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما أعلن رسمياَ اليوم الأربعاء ضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم النادي العراقي لاعبه الجديد برسالة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" نشر خلالها صورة لعبد القادر بقميص الفريق، مع تعليق:"من نادي القرن إلى صقور الغربية.. أحمد عبد القادر لاعباً في نادي الكرمة بعقد يمتد لموسم ونصف".

وكشفت تفاصيل صحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن توصل الكرمة لاتفاق مع الأهلي يقضي بانتقال اللاعب مقابل 200 ألف دولار، إلى جانب 50 ألف دولار إضافية كمكافأة فضلاً عن حصول الأهلي على نسبة 25% من عائد إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ويأتي هذا الانتقال في ظل انتهاء عقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما كان يمنحه فرصة التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان عبد القادر أعلن نهاية مشواره مع القلعة الحمراء برسالة وداع نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

