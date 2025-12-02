هجوم قوي من كارلوس كيروش مدرب عمان ضد حكم مباراة السعودية

أبدى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان، اعتراضه الشديد على القرارات التحكيمية، في مباراة منتخب عمان أمام السعودية اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وتلقى منتخب عمان اليوم الثلاثاء، الهزيمة أمام نظيره منتخب السعودية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

واستعان كارلوس كيروش بحاسوب في يده، خلال إجراء مقابلة صحفية مع مراسل قناة "بي إن سبورتس"، لتوضيح الظلم الذي يرى من وجهة نظره أن المنتخب تعرض له في مباراة السعودية.

وقال كيروش في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "لاعب منتخب السعودية يستحق الطرد بالفعل، انتم لديكم تقنية الفيديو، تشاهدون اللعبة والأمر واضح فهناك تدخل قوي على لاعب منتخب عمان من الخلف".

واختتم كيروش تصريحاته: "الحكم أخطأ بشكل كبير في هذه الحالة وهذا أمر غير مقبول بشكل نهائي".

ويشارك منتخب السعودية في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "المغرب، عمان وجزر القمر".

