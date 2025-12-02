مباريات الأمس
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

بعد 4 أشهر.. نونيز يتلقى عرضًا أوروبيًا ويبحث الرحيل عن الهلال

كتب : محمد عبد الهادي

02:42 م 02/12/2025

الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي

أفادت تقارير أن داروين نونيز، مهاجم ليفربول السابق، قد تلقى عرضًا للانتقال بعد أربعة أشهر فقط من انضمامه إلى نادي الهلال السعودي.

وانضم الأوروجوياني البالغ من العمر 26 عامًا إلى الهلال في أغسطس الماضي في صفقة بلغت قيمتها الأولية 46 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ليفربول بعد ثلاثة مواسم متذبذبة.

ورغم تسجيله خمسة أهداف وصناعة هدفين في 11 مباراة خاضها مع الهلال، غادر نونيز المباراة الأخيرة أمام الفتح في كأس الملك بسبب إصابة، ويبدو أنه غير راضٍ عن وضعه الحالي داخل الفريق.

وذكرت صحيفة "أولي" الأرجنتينية أن اللاعب عُرض على ريفر بليت، رغم أن المفاوضات لم تتقدم بعد بسبب المغالاة المالية، لكنها مجرد اتصالات حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يبدو غير راضٍ عن وضعه الحالي داخل الهلال السعودي، وهو ما فتح خط المفاوضات مع أندية أخرى للعودة إلى أوروبا.

