كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

هدف عالمي مبكر للمنتخب المغربي في شباك الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

06:32 م 18/12/2025
كتب - نهى خورشيد

افتتح المنتخب المغربي التسجيل بهدف مبكر ورائع في شباك منتخب الأردن، خلال نهائي كأس العرب 2025، والمقام بينهما حالياً مساء اليوم الخميس على ستاد لوسيل بدولة قطر.

وبدأت اللقطة بقطع الكرة في وسط الملعب من قبل المنتخب المغربي، قبل أن تصل إلى أمين زحزوح الذي مررها سريعاً إلى طناني، ليطلق تسديدة قوية ومذهلة من مسافة بعيدة تجاوزت منتصف الملعب، استقرت داخل الشباك خلف يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن، في الدقيقة 4 من بداية أحداث المباراة.

وبدأ أسود الأطلس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد بولكسوت- مروان سعدان- سفيان بوفتيني- حمزة الموساوي.

خط الوسط: أنس باش- محمد ربيع حريمات- أسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي- وليد أزارو- أمين زحزوح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهائي كأس العرب منتخب المغرب مباراة المغرب والأردن كأس العرب أسامة طنان

* المغرب يتوج بكأس العرب
