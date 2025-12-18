هدف عالمي مبكر للمنتخب المغربي في شباك الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

بيان رسمي من الاتحاد الدولي بعد إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في كأس

كتب - نهى خورشيد

افتتح المنتخب المغربي التسجيل بهدف مبكر ورائع في شباك منتخب الأردن، خلال نهائي كأس العرب 2025، والمقام بينهما حالياً مساء اليوم الخميس على ستاد لوسيل بدولة قطر.

وبدأت اللقطة بقطع الكرة في وسط الملعب من قبل المنتخب المغربي، قبل أن تصل إلى أمين زحزوح الذي مررها سريعاً إلى طناني، ليطلق تسديدة قوية ومذهلة من مسافة بعيدة تجاوزت منتصف الملعب، استقرت داخل الشباك خلف يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن، في الدقيقة 4 من بداية أحداث المباراة.

هدف أسطوري وتاريخي في نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025™



أسامة طنان يفاجئ الجميع بهدف مغربي من مسافة بعيدة

#كأس_العرب | #كأس_العرب2025#FIFAArabCup | #ArabCup2025 pic.twitter.com/pYY8O0mnfU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2025

وبدأ أسود الأطلس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد بولكسوت- مروان سعدان- سفيان بوفتيني- حمزة الموساوي.

خط الوسط: أنس باش- محمد ربيع حريمات- أسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي- وليد أزارو- أمين زحزوح.