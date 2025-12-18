أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر حكام مونديال 2026

يشارك الحكم الدولي أمين عمر في معسكر إعداد الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويُقام معسكر إعداد الحكام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2026، ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لتجهيز أطقم التحكيم قبل انطلاق الحدث العالمي.

وفي السياق ذاته، يتواجد الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام تقنية الفيديو المساعد، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 26 حكمًا من مختلف دول العالم.

ويأتي معسكر حكام الفيديو ضمن سلسلة معسكرات ينظمها فيفا في قطر، في إطار الاستعدادات المبكرة لتجهيز الحكام قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.