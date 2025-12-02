كنت نايم.. موقف طريف لمحلل قنوات الكاس القطرية

خطف حسام الدين أحمد محلل قنوات الكاس القطرية، الأنظار بشكل كبير خلال تواجده في برنامج المجلس عبر قناة الكاس أمس الإثنين الموافق 1 ديسمبر الجاري.

وخلال تواجد حسام الدين، في برنامج المجلس، وجه له خالد جاسم مقدم البرنامج سؤال حول المباريات التي شاهدها في اليوم الأول من البطولة، ليرد حسام الدين، قائلا: "شاهدت مباراة قطر وفلسطين فقط، لم أشاهد حفل الافتتاح".

وعند سؤاله عن رأيه في مباراة تونس وسوريا أجاب، لم أشاهد اللقاء، علشان كنت نائم، ليتحول الاستوديو بعد ذلك إلى حالة من الضحك الهستيري بين كل المتواجدين داخل الاستوديو.

وانطلقت أمس الإثنين الموافق 1 ديسمبر الجاري، منافسات بطولة كأس 2025، المقامة في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وشهدت مباريات البطولة العربية أمس الإثنين، إقامة مباراتين، الأولى بين منتخب تونس وسوريا، انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل، المباراة الثانية بين فلسطين وقطر وانتهت بفوز الفدائي بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا