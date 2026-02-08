طهران - (د ب أ)

كتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إشارة إلى المحادثات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، التي عقدت بدعم من حكومات صديقة في المنطقة، إن "منطقنا في المسائل النووية هو الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حظر الانتشار النووي".

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن بزشكیان، كتب رسالة على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أشار فيها إلى المحادثات الإيرانية- الأمريكية، قال فيها: "لقد كانت هذه المحادثات خطوة إلى الأمام".

وأضاف الرئيس الإيراني: "لطالما كان الحوار استراتيجيتنا للتوصل إلى حل سلمي. منطقنا في المسائل النووية هو الحقوق المنصوص عليها في اتفاقیة حظر الانتشار النووي؛ ولطالما رد الشعب الإيراني على الاحترام بالاحترام، لكنه لا يتسامح مع لغة القوة".