محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة سمسطا

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض "أهلاً رمضان"، بمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، والذي تنظمه الغرفة التجارية، بهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ باكيات وأقسام المعرض والذي يضم المواد الغذائية والسلع التموينية من سكر، و أرز، وزيوت، ولحوم ودجاج وخضروات وفاكهة وياميش وبيض المائدة وبقوليات ومخللات والدقيق.

وأشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، والتي تتميز بجودتها وأسعارها عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى خطة المحافظة التي يجري تنفيذها حالياً مع اقتراب شهر رمضان للتوسع في تنظيم وإقامة معارض وشوادر على مستوى المحافظة، ،وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية لطرحها للمستهلكين بأسعار مُخفضة، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية .

ووجه المحافظ باتخاذ ما يلزم لتنظيم الحركة وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين، بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتي تم الاتفاق عليها والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع ووضع لافتات بأسعارها.